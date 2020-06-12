التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين

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شدد هشام العريني مدير أعمال محمد السهلاوي أن موضوع تجديد عقده مع ناديه التعاون لم يصاحبه أي عراقيل خلال فترة المفاوضات لرغبة الطرفين في موصلة العمل مدة أطول. ووقع محمد القاسم رئيس النادي مع السهلاوي عقده الجديد أمس لعامين بحضور مدير أعماله.

وقال لـ «الاقتصادية» العريني، “السهلاوي يريد الاستمرار في التعاون بعد أن قضى فيه ستة أشهر، أعجب بالأجواء الاحترافية وبيئة النادي، وأيضا تعامل الإدارة معه وتقديره، إدارة التعاون إدارة محترفة ويهمها في المقام الأول موضوع انضباطية اللاعبين واحترامهم لبرامج الجهاز الفني والطبي”. وأضاف “أيضا التعاون كان متمسكا ببقاء اللاعب لأهمية تواجد لاعب بحجم وخبرة السهلاوي، فائدة وجود لاعب كبير مثله في الملعب وخارجه، كونه لاعبا منضبطا ومحترفا حقيقيا، كذلك جمهور التعاون كان يطالب ببقاء اللاعب والتجديد معه، كونه قدم مستويات مميزة في مدة قصيرة”. وحول قيمة العقد ومدته، قال العريني، “الاتفاق تم لموسمين، العقد الجديد بميزاته المالية وغيرها أرضت طموح السهلاوي وحققت كامل رغباته، اللاعب يريد الاستقرار في النادي”.