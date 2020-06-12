احدث الأخبار

التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع
منطقة عسير
 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصل إلى أكثر من ٢٠٪
أبرز المواد
 بلدية النعيرية: اتلاف 1028 كجم مواد غذائية فاسدة خلال أسبوعين
المنطقة الشرقية
 هيئة تقويم التعليم ترصد عبر نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية جميع المخالفات وستكشف عنها مع إعلان النتائج
منوعات
 متطوعي الهلال الأحمر بالجوف يقيمون نقاط فرز ببعض جوامع المنطقة أثناء صلاة الجمعة
منطقة الجوف
 جامعة الجوف توقع اتفاقية مع الهيئة الألمانية لاعتماد سبعة برامج أكاديمية
منطقة الجوف
 صحة حفر الباطن تشارك بـ60 متطوعاً لتوعية المصلين في صلاة الجمعة
المنطقة الشرقية
 مدني جازان : يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن الاودية
منطقة جازان
 “الصحة” : تسجيل (3921) حالة مؤكدة جديدة .. وارتفاع عدد الحالات الحرجة ليصبح (1820) حالة
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة في كابول
أبرز المواد
 جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي
أبرز المواد
التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين

التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين

أبرز المواد
أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع

أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع

منطقة عسير
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصل إلى أكثر من ٢٠٪

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصل إلى أكثر من ٢٠٪

أبرز المواد
بلدية النعيرية: اتلاف 1028 كجم مواد غذائية فاسدة خلال أسبوعين

بلدية النعيرية: اتلاف 1028 كجم مواد غذائية فاسدة خلال أسبوعين

المنطقة الشرقية

التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين

التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين
http://almnatiq.net/?p=873614
المناطق - الرياض

شدد هشام العريني مدير أعمال محمد السهلاوي أن موضوع تجديد عقده مع ناديه التعاون لم يصاحبه أي عراقيل خلال فترة المفاوضات لرغبة الطرفين في موصلة العمل مدة أطول. ووقع محمد القاسم رئيس النادي مع السهلاوي عقده الجديد أمس لعامين بحضور مدير أعماله.
وقال لـ «الاقتصادية» العريني، “السهلاوي يريد الاستمرار في التعاون بعد أن قضى فيه ستة أشهر، أعجب بالأجواء الاحترافية وبيئة النادي، وأيضا تعامل الإدارة معه وتقديره، إدارة التعاون إدارة محترفة ويهمها في المقام الأول موضوع انضباطية اللاعبين واحترامهم لبرامج الجهاز الفني والطبي”. وأضاف “أيضا التعاون كان متمسكا ببقاء اللاعب لأهمية تواجد لاعب بحجم وخبرة السهلاوي، فائدة وجود لاعب كبير مثله في الملعب وخارجه، كونه لاعبا منضبطا ومحترفا حقيقيا، كذلك جمهور التعاون كان يطالب ببقاء اللاعب والتجديد معه، كونه قدم مستويات مميزة في مدة قصيرة”. وحول قيمة العقد ومدته، قال العريني، “الاتفاق تم لموسمين، العقد الجديد بميزاته المالية وغيرها أرضت طموح السهلاوي وحققت كامل رغباته، اللاعب يريد الاستقرار في النادي”.

روابط ذات صلة

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصل إلى أكثر من ٢٠٪

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصل إلى أكثر من ٢٠٪
“الصحة” : تسجيل (3921) حالة مؤكدة جديدة .. وارتفاع عدد الحالات الحرجة ليصبح (1820) حالة

“الصحة” : تسجيل (3921) حالة مؤكدة جديدة .. وارتفاع عدد الحالات الحرجة ليصبح (1820) حالة
المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة في كابول

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة في كابول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*