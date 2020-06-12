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مصر تجلي الآلاف من رعاياها العالقين في قطر عبر مسقط

مصر تجلي الآلاف من رعاياها العالقين في قطر عبر مسقط
http://almnatiq.net/?p=873617
المناطق - وكالات

تطلق وزارة الطيران المدني المصري، يوم السبت، رحلات استثنائية بواسطة شركتي مصر للطيران وإير كايرو من العاصمة العمانية مسقط إلى القاهرة لإعادة العالقين المصريين في قطر.

ومن المقرر، بحسب مصادر مطلعة بالوزارة أن يضم الجسر الجوي 18 رحلة طيران لإعادة نحو 3 آلاف مصري من العالقين بدوله قطر.

وسيتم نقل الرعايا المصريين من الدوحة عبر إحدى شركات الطيران إلى مسقط، لإنهاء إجراءات سفرهم من هناك إلى القاهرة.

وكان وزير الطيران المصري قد أكد جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين بمطارات المدن السياحية جنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر باعتبارها المحافظات الأقل اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.

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