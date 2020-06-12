احدث الأخبار

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة
أبرز المواد
 في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول
أبرز المواد
 تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
أبرز المواد
 مخاوف “الموجة الثانية” من كورونا تهبط بأسعار النفط
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنُظم وتعتمد 20 مخططاً عشوائياً بينبع
منطقة المدينة المنورة
 مصر تجلي الآلاف من رعاياها العالقين في قطر عبر مسقط
أبرز المواد
 التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع
منطقة عسير
 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصل إلى أكثر من ٢٠٪
أبرز المواد
 بلدية النعيرية: اتلاف 1028 كجم مواد غذائية فاسدة خلال أسبوعين
المنطقة الشرقية
 هيئة تقويم التعليم ترصد عبر نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية جميع المخالفات وستكشف عنها مع إعلان النتائج
منوعات
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

أبرز المواد
“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

أبرز المواد
في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول

في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول

أبرز المواد
تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أبرز المواد

مخاوف “الموجة الثانية” من كورونا تهبط بأسعار النفط

مخاوف “الموجة الثانية” من كورونا تهبط بأسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=873623
المناطق - وكالات

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها أثناء الليل إذ ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما أثار احتمال وقوع موجة ثانية من تفشي كوفيد-19، وهو ما يضر بالطلب في أكبر مستهلك في العالم للخام والوقود.

وبحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 1.34 دولارأو ما يعادل 3.5 في المئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بعد أن تراجع نحو 8 في المئة في الجلسة السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.37 دولار أو ما يعادل 3.8 في المئة إلى 34.97 دولارللبرميل، بعد أن نزل أكثر من ثمانية في المئة الخميس.

وتسببت حقيقة أن جائحة فيروس كورونا ربما تكون بعيدة عن النهاية في توقف عنيف لموجة ارتفاع، دفعت أسعار الخام للارتفاع من مستويات متدنية سجلتها في أبريل، فيما تخطى عدد المصابين في الولايات المتحدة وحدها مليوني حالة.

ويتجه الخامان القياسيان صوب أول انخفاض أسبوعي في سبعة أسابيع، مع تراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد على نحو 12 في المئة، في الوقت الذي تضغط فيه المخزونات على الأسعار أيضا.

وقال غريغ بريدي مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى مركز ستراتفور: “المخزونات الأميركية ارتفعت هذا الأسبوع، بالمخالفة لتوقعات العديد من المحللين (بينما) تُظهر حالات كوفيد-19 مؤشرات على موجة ثانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى”.

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية.

وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 10 في المئة من الطلب قبل الجائحة، واتفقت في مطلع الأسبوع على تمديد الخفض.

وقال بريدي: “من الواضح حاليا أن الخفض الأكبر لأوبك+، 9.7 مليون برميل يوميا، سينتهي بنهاية يوليو، على أن يتحرك هبوطا إلى 7.7 مليون برميل يوميا”.

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بحسب بيانات حكومية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5
“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة
في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول

في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*