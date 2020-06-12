احدث الأخبار

الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة
أبرز المواد
 في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول
أبرز المواد
 تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
أبرز المواد
 مخاوف “الموجة الثانية” من كورونا تهبط بأسعار النفط
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنُظم وتعتمد 20 مخططاً عشوائياً بينبع
منطقة المدينة المنورة
 مصر تجلي الآلاف من رعاياها العالقين في قطر عبر مسقط
أبرز المواد
 التعاون يجدد عقد السهلاوي عامين
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع
منطقة عسير
 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوفيات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تصل إلى أكثر من ٢٠٪
أبرز المواد
 بلدية النعيرية: اتلاف 1028 كجم مواد غذائية فاسدة خلال أسبوعين
المنطقة الشرقية
الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

أبرز المواد
“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

أبرز المواد
في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول

في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول

أبرز المواد

تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
http://almnatiq.net/?p=873625
المناطق - واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ حالة تخضع للحجر الصحي.
وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.
كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.

روابط ذات صلة

الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل G5
“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*