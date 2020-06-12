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في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول

في غضون أسبوعين.. الإرهاب يستهدف اثنين من أبرز علماء السنة في كابول
http://almnatiq.net/?p=873629
المناطق - وكالات

قبل أسبوعين استشهد المولوي محمد نيازي، واليوم يتعرض المولوي عزيز الله مفلح للاغتيال بعملية انتحارية مشابهة داخل مسجد من مساجد كابول.

وسبق عملية اغتيال الشهيد محمد نيازي عمليات قتل و تصفية العديد من العلماء و أئمة المساجد و خطباء الجمعة في المحافظات الشرقية و الجنوبية و غرب أفغانستان.

ويبدو أن الدواعش يخططون لتصفية العلماء المتنورين والمعتدلين و الإصلاحيين في أفغانستان، للقضاء على روح الاعتدال و الاصلاح في هذا البلد الجريح وإخلاء الساحة للمتطرفين والجهلة وعلماء السوء من زمر الوهابية و عملاء آل سعود.

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