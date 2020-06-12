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“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

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“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة

“الصحة العالمية”: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز 7,4 مليون حالة وأكثر من 418 ألف وفاة
http://almnatiq.net/?p=873632
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 7,4 مليون، وأن حصيلة الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا زادت عن 418 ألف حالة.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة أن 136572 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما أودت الجائحة بحياة 4925 شخصا.

وذكر البيان أن عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 7410510 في أنحاء العالم، أما إجمالي عدد الوفيات الناجمة عنه فوصل إلى 418294.

وأشارت المنظمة إلى أن القدر الأكبر من الإصابات (3560591) تم تسجيلها في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

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