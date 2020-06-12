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الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل وفاة واحدة و513 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=873637
المناطق - وكالات

سجلت دولة الإمارات اليوم الجمعة، أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ41 ألفا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورصدت وزارة الصحة الإماراتية 513 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41499 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 287 حالة.

وسجلت الإمارات 712 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25946.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أمس الخميس تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

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