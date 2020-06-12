الجهازان الفني والإداري بنادي الاتفاق يعقدان اجتماعاً عن بعد لتحديد برنامج الإعداد

المناطق - محمود القاضي

يعقد الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم غدٍ السبت اجتماعاً عن بُعد عبر برنامج زووم، وذلك من أجل تحديد البرنامج الإعدادي للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر انطلاقها يوم 4 أغسطس المقبل.

يذكر بأن الجهازين الفني والإداري على تواصل دائم مع اللاعبين عن بعد منذ تعليق الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسات الدوري في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً لكافة اللاعبين وبمتابعة متواصلة مع الجهاز الإداري.

من جهته فقد رحب مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فايز السبيعي بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستكمال الدوري، مشيراً على أنهم عاقدين العزم على مواصلة انطلاقتهم المتميزة في الدور الثاني من الدوري والتقدم في سلم الترتيب.

مضيفاً بأنهم كجهاز إداري قد أعدوا الفريق خلال الفترة الماضية لكافة الاحتمالات، مبيناً بأنهم على تواصل دائم بالرغم من جائحة كورونا بكافة وسائل التواصل الإلكتروني، حتى يكون الفريق على أهبة الاستعداد لاستئناف بقية منافسات الدوري.