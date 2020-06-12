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بلدية القريات: إنجاز 75% من أعمال السفلتة بحي اليوسف

بلدية القريات: إنجاز 75% من أعمال السفلتة بحي اليوسف
http://almnatiq.net/?p=873646
المناطق - واس

أوضح رئيس بلدية محافطة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية تواصل أعمال السفلتة في شوارع حي اليوسف بالمحافظة بمتابعة من أمين منطقة الجوف ، حيث أنجزت من المشروع أكثر من 75% ومازال العمل جارى حتى استكمال كامل الأعمال بالحي التي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوي آداء الطرق في الأحياء وتحقيق رضى مستخدميها وفق أعلى المعايير والجودة.
وأهابت البلدية بالمواطنين ترشيد استخدام المياه وعدم تصريف مياه تنظيف البيوت على أعمال الأساس الحجري ومادة التشرب البيتومينية للإسفلت الذي قد يتسبب في تأخر إنجاز المقاول المشروع في الفترة الزمنية المحدده له ، وكذلك تسربات المياه هي المسبب الرئيسي في تكسر وتكون الحفر في طبقة الإسفلت وتضطر البلدية إلى صيانتها بشكل دائم وتكرار مشروعات السفلتة بدون تحقيق النتائج المرجوة.
ودعت الجميع بالتعاون للحد من هذه الظاهرة للظهور بالشكل المطلوب وجودة أعمال السفلتة.

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