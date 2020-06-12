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دراسة تكشف أهمية ارتداء أقنعة الوجه في ظل كورونا وكيفية صنعها منزليا

دراسة تكشف أهمية ارتداء أقنعة الوجه في ظل كورونا وكيفية صنعها منزليا

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دراسة تكشف أهمية ارتداء أقنعة الوجه في ظل كورونا وكيفية صنعها منزليا

دراسة تكشف أهمية ارتداء أقنعة الوجه في ظل كورونا وكيفية صنعها منزليا
http://almnatiq.net/?p=873653
المناطق - الرياض

أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق متعدد التخصصات بجامعة Greenwich /كامبريدج، أن أفضل النتائج ستتحقق عندما يرتدي الجميع أقنعة الوجه في ظل جائحة كورونا.

ويوضح العمل الذي قام به كبار علماء الرياضيات والمهندسون وعلماء الأوبئة، أن استخدام قناع الوجه من قبل الجمهور يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل انتشار “كوفيد-19″، ويمنع المزيد من موجات الأوبئة ويسمح بنظم إغلاق أقل صرامة.

ويضيف المقال البحثي أن ارتداء قناع الوجه على نطاق واسع، إلى جانب الابتعاد الاجتماعي والتدخلات غير الدوائية الأخرى، “قد يوفر طريقة مقبولة للسيطرة على جائحة “كوفيد-19″ وإعادة فتح النشاط الاقتصادي”.

وللتحقيق في فعالية ارتداء أقنعة الوجه، تم استخدام نموذجين: عملية متفرعة تبحث في مدى تكرار استخدام أقنعة الوجه من قبل عامة السكان “لتسوية المنحنى”. ونموذج ميكانيكي، استنادا إلى المعلومات المنشورة حول آليات انتقال “كوفيد-19”.

وقال البروفيسور جون كولفين، عالم الفيروسات والمعد الرياضي من جامعة Greenwich: “يظهر كلا النموذجين أنه في ظل مجموعة واسعة من الظروف، فإن استخدام قناع الوجه من قبل عامة الناس يمكن أن “يسطح المنحنى” بشكل كبير، حتى عندما تكون أقنعة الوجه فقط فعالة بنسبة 50%.

– كيفية صنع قناع وجه فعال من مواد محلية الصنع

وفقا للأستاذ كولفين، إذا كانت معدات الوقاية الشخصية قليلة، فإن الأقنعة المصنوعة في المنزل، مع نسيج واحد بين قطعتين من ورق المطبخ، تظهر أنها تعمل بنسبة 90% كأقنعة جراحية.

ويضيف: “لكن من الناحية المثالية، يجب أن يصبح تزويد الجمهور بأقنعة الوجه ذات المعايير الطبية سياسة حكومية”.

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