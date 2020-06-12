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بعد أزمة كورونا.. شبح مجاعة عالمية يلوح في الأفق

بعد أزمة كورونا.. شبح مجاعة عالمية يلوح في الأفق
http://almnatiq.net/?p=873671
المناطق - وكالات

نبه خبير في منظمة الأمم المتحدة ، مؤخرا، إلى أن البشرية ستعاني أزمة مجاعة عالمية في المستقبل، من جراء التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح مسؤول البحوث والرصد في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عريف حسين، أن ما حصل خلال السنوات الأربع الماضية، أدى لزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون جوعا حادا.

وأشار الخبير إلى تأثير النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي، موضحا أن الجوع يهدد ما يتراوح بين 80 مليون و135 مليون شخص في العالم، لكنه بات من المحتمل أن ينضم 130 مليون شخص إضافي إلى “فئة الجوعى” بحلول ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإنه من الوارد أن يرتفع عدد من يعانون الجوع في العالم إلى أكثر من ربع مليار شخص، أي ما يزيد عن 250 مليون خلال العام الجاري.

واضطرت حكومات أغلب الدول إلى وقف النشاط الاقتصادي وإلزام الناس بالبقاء في بيوتهم، لأجل وقف تفشي فيروس كورونا، كما انحسرت حركة الصادرات بين الدول بشكل كبير.

وأثرت الأزمة بشدة على من يعملون في قطاعات غير نظامية، فيجنون أجرهم بشكل يومي، إضافة إلى عمال المصانع وذوي المهن البسيطة.

وتشير الأرقام إلى 94 في المئة من القوة العاملة في العمال تمارس نشاطها في دول أغلقت الاقتصاد لأجل وقف انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وفي وقت سابق، أوضحت منظمة العمل الدولية أن الجائحة أدت في أبريل ومايو ويونيو إلى فقدان ما يعادل 305 ملايين وظيفة، بدوام كامل.

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