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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداء على مسجد في كابول

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداء على مسجد في كابول
http://almnatiq.net/?p=873674
المناطق - واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء الذي استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط ضحايا. وتقدمت بخالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان وشعبها، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وجددت الأمانة العامة وقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب والتأكيد على موقف الأمانة العامة الثابت ضد الإرهاب والتطرف بمظاهرهما كافة.

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