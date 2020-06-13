يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا.. والقائم يعاند رونالدو

يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا.. والقائم يعاند رونالدو

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يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا.. والقائم يعاند رونالدو

يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا.. والقائم يعاند رونالدو
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أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ليتعادل يوفنتوس بدون أهداف مع 10 لاعبين من ميلان، الجمعة، لكن عملاق مدينة تورينو نجح في بلوغ نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعد استئناف الموسم عقب توقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وصعد يوفنتوس للنهائي المقرر، الأربعاء المقبل، بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادله 1-1 في مباراة ذهاب قبل النهائي، التي أقيمت في 13 فبراير الماضي.

وسيواجه الفائز من نابولي وإنتر ميلانو اللذين سيلتقيان السبت.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 16 بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد في المنطقة، لكن رونالدو أهدرها بعد أن اصدمت بالقائم.

وبعدها مباشرة طرد أنتي ريبيتش مهاجم ميلان بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو ليلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة.

لكن ميلان تماسك رغم أنه لم ينجح في خطف أي هدف كان سيصعد به إلى النهائي.

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