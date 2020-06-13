قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

المناطق - وكالات

قررت قرية إيطالية صغيرة، عرض منازلها للبيع، مقابل يورو واحد فقط، في خطوة لإنعاش السياحة والاقتصاد فيها.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، قررت قرية سينكيفروندي، في مقاطعة كلابريا الجنوبية، عرض منازل القرية غير المأهولة للبيع بسعر رمزي، في خطة لإعادة إحياء القرية.

ويستطيع المشتري اقتناء منزل في سينكيفروندي الجميلة مقابل يورو واحد فقط، كما سيتعين عليه دفع مبلغ 250 يورو سنويا لبوليصة التأمين، حتى يتم الانتهاء من أعمال الترميم والتجديد.

وسيتوجب على المشتري ترميم المنزل الجديد في القرية، خلال 3 أعوام فقط، وإلا سيتعرض لغرامة مالية تبلغ 20 ألف يورو.

وقال محافظ القرية ميشيل كونيا لموقع “سي إن إن”: “العثور على ملاك جدد للمنازل المهجورة العديدة في القرية هو جزء أساسي من خطتنا الجديدة لإعادة تجميل القرية وأحيائها المهجورة”.

وتم اتخاذ قرار إعادة ترميم المناطق المهجورة في القرية بعد تفشي فيروس كورونا، الذي دمر الاقتصاد في قرى إيطالية عديدة، من بينها قرية سينكيفروندي.

ووفقا للمحافظ، فأن القرية تمتاز بمناخ بحر المتوسط المعتدل، كما أنها محاطة بالتلال الخلابة، ويمر بقربها نهرين.