“سوني” تكشف عن الإصدار الجديد من “بلاي ستيشن”

“سوني” تكشف عن الإصدار الجديد من “بلاي ستيشن”

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“سوني” تكشف عن الإصدار الجديد من “بلاي ستيشن”

“سوني” تكشف عن الإصدار الجديد من “بلاي ستيشن”
http://almnatiq.net/?p=873682
المناطق - وكالات

كشفت شركة “سوني”، عن الجيل الخامس من منصة الألعاب الشهيرة “بلاي ستيشن”، استعدادا لطرحها في الأسواق مع حلول نهاية السنة الجارية.

وعرضت “سوني” منصتها التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، والمدعومة بمعالج ثماني النوى من نوع “AMD Zen 2″، بتردد 3.5 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 10.28 تيرافلوب.

ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن المنصة ستدمج ذاكرة وصول عشوائية سعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD سعة 825 غيغابايت.

ومن القدرات التي تتمتع بها منصة “بلاي ستيشن” الجديدة، عرض الألعاب بدقة “8K” بمعدل 120 إطارا في الثانية.

كذلك ستدعم المنصة تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد، فضلا عن وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة، والتوافق مع الإصدار الرابع من “بلاي ستيشن”.

وستوفر “سوني” خيارين للجهاز أمام المستخدمين، الأول مع قارئ أقراص ليزرية “بلو راي”، بينما سيكون الإصدار الآخر بدون القارئ، ويحمل اسم “ديجيتال إيديشن”.

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