إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المليونين

المناطق - وكالات

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز حاجز المليونين.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا.

وشهدت حالات الإصابة ارتفاعا بـ21744 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو مقارنة بالتقرير الصادر أمس الخميس.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.