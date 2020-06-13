ضبط عدد من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح

ضبط عدد من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح

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ضبط عدد من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح

ضبط عدد من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح
http://almnatiq.net/?p=873702
المناطق - واس

ضبطت قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال.
وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب العتيبي، أنه جرى اليوم ضبط جرافتين وشاحنتين أثناء قيام أصحابها بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقد تم تسليم المعدات المضبوطة في الموقع لفرع بلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

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