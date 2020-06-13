كورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين

كورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين

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كورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين

كورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين
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المناطق_وكالات

أعادت الصين فرض الحجر الصحي مجددا على العديد من أحياء العاصمة بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد

وأفادت تقارير بأن السلطات في العاصمة أغلقت سوقا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بـفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

وأشارت التقارير إلى أنه تم إغلاق سوق “شينفادي” للجملة في بكين في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي، بعد الإعلان أمس الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم

وقالت التقارير إن الرجلين كانا قد زارا هذه السوق مؤخرا، غير أنه لم يتضح بعد كيف أصيبا بفيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز

يشار إلى أن المخاوف تزداد من احتمال ظهور موجة ثانية من وباء كوفيد -19، حتى في دول بدت أنها تمكنت بالفعل من السيطرة عليه

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت، السبت، عن رصد 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و7 حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية يوم الجمعة

وقالت اللجنة، في بيان، إن 5 من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634، مع العلم أن الصين لا تعد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة

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