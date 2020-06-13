الرياض تسجِّل 15700 إصابة بكورونا خلال 20 يومًا

الرياض تسجِّل 15700 إصابة بكورونا خلال 20 يومًا

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الرياض تسجِّل 15700 إصابة بكورونا خلال 20 يومًا

الرياض تسجِّل 15700 إصابة بكورونا خلال 20 يومًا
http://almnatiq.net/?p=873707
المناطق_الرياض

كشفت الإحصاءات المسجَّلة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الرياض خلال الـ 20 يومًا الماضية، أي منذ أول أيام العيد حتى أمس الجمعة، وهو 15700 إصابة مؤكدة بالفيروس، أي ما يعادل 32 حالة كل ساعة.

يأتي هذا فيما تخطى العدد الإجمالي في الرياض منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الـ 31 ألف مصاب؛ وهو ما يشكل نحو 25 % من العدد الكلي في جميع المناطق البالغ 119942 حالة.

وكان العدد قد بدأ بالتزايد خلال الفترة الماضية من شهر شوال حتى سجَّل أمس 1584 حالة؛ الأمر الذي جعل وزارة الصحة تصفه بـ”المقلق” تزامنًا مع ارتفاع الحالات الحرجة أيضًا في كل من “جدة والرياض”.

وجاءت الأرقام في “الرياض” على النحو الآتي: عدد الإصابات 31134، عدد التعافي 18341، عدد الحالات النشطة 12698، عدد الوفيات 95.

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