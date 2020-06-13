الأرصاد: هطول أمطار غزيرة في الباحة وعسير وجازان

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران كذلك على أجزاء من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى بسرعة 18 – 40 كم/ ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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