أسهم أوروبا تغلق مرتفعة في ختام أسبوع حافل بالخسائر

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أغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع طفيف، بعد خسائر ثقيلة في جلسة سابقة، لكنها سجلت أسوأ أسبوع لها منذ ذروة موجة البيع المرتبطة بكوفيد 19، بسبب مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3 بالمئة بعد أن سجل أسوأ خسارة له في يوم واحد منذ 23 مارس في الجلسة السابقة

وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر 5.6 بالمئة تقريبا، إذ كانت أسهم شركات السفر والترفيه الأسوأ أداء، إذ هزت المعنويات مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

وارتفعت اليوم الأسهم التي كانت متضررة لشركات صناعة السيارات والموارد الأساسية وشركات العقارات بما بين 1.4 بالمئة واثنين بالمئة

كما ارتفعت أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال بما بين 0.6 بالمئة و1.7 بالمئة تقريبا، رغم نزول في أسعار النفط

وأظهرت البيانات أيضا، أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو نزل بأعلى وتيرة على الإطلاق في أبريل، إذ أوقفت إجراءات العزل النشاط في أنحاء المنطقة، في حين يشير محللون إلى صعوبة في تعافي القطاع