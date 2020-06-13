فرنسا.. عدد الوفيات بفيروس كورونا أقل من 30 حالة لليوم الثالث على التوالي

أفادت فرنسا أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 شخصا فقط

وهو اليوم الثالث الذي ظل فيه العدد أقل من 30 وأقل عدد من ثلاثة أيام منذ بدء الإغلاق في منتصف مارس

وقالت الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 29374

وبلغ عدد الوفيات يومي الأربعاء الخميس 27 و23، بعد أن بلغ متوسطه أكثر من 50 في الأيام السبعة السابقة و91 في 33 يوما منذ نهاية الإغلاق في 11 مايو

كما أفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص في المستشفى انخفض بنسبة 341 إلى 11124

كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بمقدار 24 إلى 879، مع استمرار كلا الرقمين في اتجاهات هبوطية استمرت أسابيع