الصين .. إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

الصين .. إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

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الصين .. إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

الصين .. إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=873730
المناطق_وكالات

على الرغم من مرور أسابيع على اعلان الصين رفع القيود التي فرضت بصرامة في ظل تفشي فيروس كورونا، وتراجع أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، ما أوحى بأن البلد الذي كان أول بلدان العالم التي تفشى فيها الفيروس قد هزمه، أطل الوباء مجددا

فقد أعلنت بكين السبت أنها أغلقت سوقا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية خلال اليومين الماضيين

وجرى إغلاق سوق شينفادي للجملة في الساعة الثالثة من صباح السبت بالتوقيت المحلي بعد الإعلان أمس الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين

بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم. وكان الاثنان قد زارا السوق مؤخرا

ولم يتضح بعد كيف أصيب الرجلان بالفيروس المتستجد ولا أين

يأتي هذا في وقت يزداد الخوف من موجة ثانية من الفيروس حتى في دول بدت أنها تمكنت بالفعل من السيطرة على الوباء كالصين

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