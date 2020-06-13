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وكيل مدرسة بمكة يكشف عن “أصعب اللحظات” بعد إصابته بكورونا وانتقال الفيروس لأسرته

وكيل مدرسة بمكة يكشف عن “أصعب اللحظات” بعد إصابته بكورونا وانتقال الفيروس لأسرته
http://almnatiq.net/?p=873731
المناطق_مكة

كشف وكيل مدرسة بحي العوالي في مكة المكرمة يُدعى عبدالرحيم المالكي، عن أصعب اللحظات في حياته بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وانتقاله إلى أفراد أسرته.

ووفقا لـ “سبق”، أضاف المالكي أنه تعرض للإصابة بالفيروس جراء عمله التطوعي والإغاثي تجاه الأسر المتضررة من جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتوزيع السلال الغذائية ابتداء من شهر رمضان، وذلك تماشياً مع مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تحت مسمى “براً بمكة”.

وأكد أنه شعر بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وبعدها توجه إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي، مبيناً أن النتيجة جاءت إيجابية بعد يومين وقرر عزل نفسه في المنزل.

واختتم أن زوجته وأطفاله أيضاً ظهرت عليهم أعراض الفيروس، فقام بالتواصل مع 937 ونفذوا التعليمات الموجهة لهم حتى حضر الفريق الطبي وأجرى المسحة الطبية عليهم ويُنتظر نتائجها.

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