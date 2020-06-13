تطبيق «توكلنا»: لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ.. بشرط

تطبيق «توكلنا»: لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ.. بشرط

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تطبيق «توكلنا»: لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ.. بشرط

تطبيق «توكلنا»: لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ.. بشرط
http://almnatiq.net/?p=873738
المناطق_الرياض

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ، بشرط عدم تكراره في نفس اليوم

وذكر التطبيق، عبر حسابه بـ«تويتر»، أنه «عند طلب تصريح تموين طارئ لا يوجد مدة زمنية محددة بين الطلب السابق والجديد»

وتابع التطبيق قائلًا: «لكن يشترط ألا يكونا في نفس اليوم، مع العلم أن ذلك يتجدد الساعة الـ12 صباحًا»

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية أخذ تصريح تموين طارئ خارج الحي مرتين في اليوم؛ أحدهما في الرابعة فجرًا والآخر في المساء

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