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الإمارات تؤكد أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة كورونا

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=873741
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أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي،أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد

وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصالات مرئية، جهود سيرجي كوزنيتسوف سفير روسيا لدى الإمارات، وإرنست بيتر فيشر سفير ألمانيا لدى الإمارات، ومسعود أحمد عزيزي قنصل عام أفغانستان لدى الإمارات، خلال إتمام عملية إجلاء وعودة المواطنين إلى ديارهم خلال الفترة الماضية

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على تقدير الإمارات للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية وما أظهروه من تعاون كبير وحرص على دعم جهود الوزارة من أجل تسهيل إجراءات عودة مواطنيهم إلى ديارهم

وأشار إلى أن “هذا التعاون المشترك الذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية، يؤكد أهمية العمل معا من أجل سلامة الشعوب ورخاء المجتمعات”

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وألمانيا وأفغانستان، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة

حضر الاتصالات المرئية خالد عبدالله بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي

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