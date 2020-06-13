دراسة حديثة تحسم الجدل بين أدوية علاج ضغط الدم والإصابة بكورونا

دراسة حديثة تحسم الجدل بين أدوية علاج ضغط الدم والإصابة بكورونا

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دراسة حديثة تحسم الجدل بين أدوية علاج ضغط الدم والإصابة بكورونا

دراسة حديثة تحسم الجدل بين أدوية علاج ضغط الدم والإصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=873742
المناطق_الرياض

كشفت دراسة حديثة، أن أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم الشهيرة لا تزيد مخاطر الإصابة فيروس كورونا المستجد وذلك على عكس ما كان يخشاه بعض الخبراء.

وركز العلماء على فئتين من الأدوية المخفضة لضغط الدم وهما “مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين” و”حاصرات مستقبلات الأنجيوتينسين 2″، وذلك بعدما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 72 في المائة من المصابين بمرض كوفيد-19 بالمستشفيات، وهم في سن الخامسة والستين فأكثر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويعتقد أن تلك العقاقير تثير نشاطا يقع في نفس المسارات البيولوجية التي يستخدمها فيروس كورونا لمهاجمة الرئتين، ما دفع خبراء في جامعة أوكسفورد لتوصية المرضى بوقف الأدوية حتى تحديد المخاطر بدرجة أفضل بينما نصح خبراء آخرون المرضى باستمرار العلاج.

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