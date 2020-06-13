احدث الأخبار

الخطوط السعودية تكشف جدول رحلاتها الداخلية!
أبرز المواد
 غوتيريش يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ليبيا
أبرز المواد
 السفارة السعودية في أمريكا تحذر!
أبرز المواد
 قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح
أبرز المواد
 الإمارات تؤكد أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 فيروس كورونا يحّصد أرواح أكثر من 425 ألفاً حول العالم
أبرز المواد
 بدء القبول الموحد في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة تبوك غداً
أبرز المواد
 وكيل مدرسة بمكة يكشف عن “أصعب اللحظات” بعد إصابته بكورونا وانتقال الفيروس لأسرته
أبرز المواد
 دراسة حديثة تحسم الجدل بين أدوية علاج ضغط الدم والإصابة بكورونا
أبرز المواد
 تطبيق «توكلنا»: لا يوجد وقت زمني محدد بين تصاريح التموين الطارئ.. بشرط
أبرز المواد
 الصين .. إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ألمانيا: 348 إصابة و 18 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
الخطوط السعودية تكشف جدول رحلاتها الداخلية!

الخطوط السعودية تكشف جدول رحلاتها الداخلية!

أبرز المواد
غوتيريش يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ليبيا

غوتيريش يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ليبيا

أبرز المواد
السفارة السعودية في أمريكا تحذر!

السفارة السعودية في أمريكا تحذر!

أبرز المواد
قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح

قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح

أبرز المواد

الخطوط السعودية تكشف جدول رحلاتها الداخلية!

الخطوط السعودية تكشف جدول رحلاتها الداخلية!
http://almnatiq.net/?p=873749

أعلنت الخطوط الجوية السعودية جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة على حسابها في “تويتر” أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة “استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية. والمطارات الخمسة هي: “بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة”.

وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

عرض الصورة على تويترعرض الصورة على تويتر
٩٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

روابط ذات صلة

غوتيريش يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ليبيا

غوتيريش يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ليبيا
السفارة السعودية في أمريكا تحذر!

السفارة السعودية في أمريكا تحذر!
قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح

قوة الطوارئ والدوريات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط عدداً من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال بدون تصريح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*