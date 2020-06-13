الخطوط السعودية تكشف جدول رحلاتها الداخلية!

أعلنت الخطوط الجوية السعودية جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة على حسابها في “تويتر” أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة “استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية. والمطارات الخمسة هي: “بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة”.

وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.