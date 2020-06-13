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غوتيريش يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ليبيا

غوتيريش يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=873750
المناطق_وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بعد العثور على مقابر جماعية في ليبيا.

وقال غوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه في وقت متأخر يوم الجمعة إنه يشعر “بصدمة عميقة” لاكتشاف عدة مقابر جماعية في الأيام الأخيرة.

وطالب السلطات الليبية بتأمين المقابر وتحديد هوية الضحايا وتحديد سبب الوفاة وإعادة الجثث إلى عائلات الضحايا، قائلا إن الأمم المتحدة عرضت تقديم الدعم للقيام بذلك.

وقالت بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا يوم الخميس إنه تم العثور على ثماني مقابر جماعية، معظمها في مدينة ترهونة.

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