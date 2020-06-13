أعداد المشردين في لوس أنجلوس تتجاوز الـ66 ألفًا

ارتفعت أعداد المشردين في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية، خلال الشهور الأخيرة، بنسبة تبلغ الـ13%.

وقالت الوكالة المحلية لمساعدة المشردين “لاسا”، إن عددهم ارتفع وفق آخر إحصاء، إلى 66 ألفا و433، بزيادة بلغت 13%، مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوكالة إن المشكلة برزت بشكل أوضح في الفترة الأخيرة، بسبب لوباء كورونا، الذي عزل الناس في منازلهم فيما بقي المشردون على الأرصفة.

وقال رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غراسيتي إن الأرقام الجديدة تعكس “تفاقما للأزمة”، رغم جهود البلدية “لإيجاد مساكن جديدة للناس بوتيرة غير مسبوقة”.

ودعت مديرة وكالة “لاسا” هايدي مارستون، إلى “معالجة عميقة للأزمة” التي تطال خصوصاً الأقليات السوداء “المهملة منذ فترة طويلة جداً”.

وعزت “لاسا” الزيادة في عدد المشردين في لوس أنجلوس، خصوصاً إلى النقص في المساكن الزهيدة الكلفة في مدينة تسجل فيها إيجارات مرتفعة جداً.