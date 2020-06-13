السفارة السعودية في أمريكا تحذر!

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حذرت السفارة السعودية في واشنطن من “نشاط مشبوه” يحوم حول حسابات معينة لبريدها الإلكتروني، داعية المؤسسات الإعلامية التي تستلم رسائل من مسؤولين ببعثة المملكة التأكد من صحتها.

وقالت السفارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” تود سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة”.

وأضافت: “نطلب من المؤسسات الإخبارية التي تلقت رسائل بريد إلكترونية من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة التحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة”. ولفتت السفارة إلى أنها “ستتخذ خطوات لتصحيح الوضع”.