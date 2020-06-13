ليبيا تسجل 16 حالة جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل غرف العزل

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي صباح اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات.

وأوضح المركز في بيان ، أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس منها حالة مخالطة، و 3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.

ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج .

ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، و شفاء 59 حالة ، و7 وفيات.