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ليبيا تسجل 16 حالة جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل غرف العزل

ليبيا تسجل 16 حالة جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل غرف العزل
http://almnatiq.net/?p=873777
المناطق_وكالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي صباح اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات.

وأوضح المركز في بيان ، أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس منها حالة مخالطة، و 3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.

ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج .

ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، و شفاء 59 حالة ، و7 وفيات.

 

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