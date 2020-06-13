 “نيوم” تطلق برنامجاً لتعليم اللغة الإنجليزية ضمن مبادراتها التنموية للمجتمع المحلي

أعلنت شركة “نيوم” أمس عن إطلاق مبادرة مجتمعية تثقيفية تتمثل في برنامجٍ لتعليم اللغة الإنجليزية تستدف به المجتمع المحلي في إطار جملة مبادرات اجتماعية تنموية اعتادت إطلاقها خدمةً للمجتمع.

وعمدت الشركة بالتزامن مع هذا الإعلان إلى فُتْح باب التسجيل في البرنامج محددةً غدً الأحد الموافق 14 يونيو 2020 موعداً لاتنهاء مدة التسجيل إذ قررت أن تبدأ بتنفيذ البرنامج في الـ 19 يونيو 2020م داعيةً الراغبين والراغبات الاشتراك في البرنامج بالتسجيل عن طريق بوابة المسؤولية الإجتماعية في “نيوم” على الرابط https://csr.neom.com/ dashboard/tracks/20

وبينت أن النسخة الأولى من دورات البرنامج ستقدم “عن بعد” من خلال منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

يذكر أن شركة ” نيوم” تواصل إطلاقها العديد من البرامج والأنشطة الخاصة لبناء القدرات للمجتمع المحلي ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية إذ سبق ذلك إطلاقها برنامج توظيف أبناء وبنات منطقتي “نيوم” وتبوك بغيةَ الاستفادة من قدراتهم في بناء المشروع الأضخم عالمياً.