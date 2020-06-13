احدث الأخبار

وفاة رجلي أمن إثر حادث انقلاب بطريق الحقو-بيش خلال أداء مهمة عملهما
أبرز المواد
 وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق
أبرز المواد
 المجلس الدولي للأرشيف يضمّن اسم دارة الملك عبدالعزيز ضمن المؤسسات العلمية العالمية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم
المنطقة الشرقية
 بونوتشي: رونالدو لاعب عظيم حتى وإن أهدر ركلة جزاء
أبرز المواد
 الرضاعة الطبيعية وكورونا.. الصحة العالمية تحسم الجدل
أبرز المواد
 بريطانيا.. قوانين لوقف عنف بعض التظاهرات المنددة بمقتل فلويد
أبرز المواد
 رئيس البرازيل يثير الجدل بعد طلب “غريب” يتعلق بأزمة كورونا
أبرز المواد
 لبنان.. عودة الهدوء للعاصمة عقب ليلة صاخبة
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض أساليب الحوار الفعال في مواقع التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 أعداد المشردين في لوس أنجلوس تتجاوز الـ66 ألفًا
أبرز المواد
 تنبيه من “الأرصاد” لتبوك ونجران.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى
أبرز المواد
وفاة رجلي أمن إثر حادث انقلاب بطريق الحقو-بيش خلال أداء مهمة عملهما

وفاة رجلي أمن إثر حادث انقلاب بطريق الحقو-بيش خلال أداء مهمة عملهما

أبرز المواد
وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق

وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق

أبرز المواد
المجلس الدولي للأرشيف يضمّن اسم دارة الملك عبدالعزيز ضمن المؤسسات العلمية العالمية

المجلس الدولي للأرشيف يضمّن اسم دارة الملك عبدالعزيز ضمن المؤسسات العلمية العالمية

أبرز المواد
أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم

أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم

المنطقة الشرقية

بونوتشي: رونالدو لاعب عظيم حتى وإن أهدر ركلة جزاء

بونوتشي: رونالدو لاعب عظيم حتى وإن أهدر ركلة جزاء
http://almnatiq.net/?p=873801
المناطق - وكالات

دافع ليوناردو بونوتشي، قائد نادي يوفنتوس، عن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فشل نجم ريال مدريد السابق في تنفيذ ضربة جزاء، بمباراة “السيدة العجوز” وميلان، الجمعة.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ليتعادل يوفنتوس بدون أهداف مع 10 لاعبين من ميلان، الجمعة، لكن عملاق مدينة تورينو نجح في بلوغ نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعد استئناف الموسم عقب توقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وصعد يوفنتوس للنهائي المقرر، الأربعاء المقبل، بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادله 1-1 في مباراة ذهاب قبل النهائي، التي أقيمت في 13 فبراير الماضي.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن ليوناردو بونوتشي قوله حول ضربة الجزاء التي أهدرها رونالدو: “حتى اللاعبون العظماء يضيعون مثل هذه الركلات”.

وأضاف: “رونالدو مهم لنا كثيرا فهو يزيد من الضغط على دفاعات الفريق الخصم، ولكنه لم يكن محظوظا في تنفيذ ركلة الجزاء بخلاف حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما”.

وتابع قائلا: “لازلنا ننظر لرونالدو كلاعب عظيم في فريق رائع”، مشيرا إلى أن جلّ اهتمام يوفنتوس منصبّ الآن على مباراة الأربعاء القادم، حيث سيواجه الفريق الفائز من مباراة نابولي وإنتر ميلانو، اللذين سيلتقيان السبت.

وكان يوفنتوس قد حصل على ركلة جزاء في المباراة بالدقيقة 16 بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد في المنطقة، لكن رونالدو أهدرها بعد أن اصطدمت بالقائم.

وبعدها مباشرة طرد أنتي ريبيتش مهاجم ميلان بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو ليلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة.

لكن ميلان تماسك رغم أنه لم ينجح في خطف أي هدف كان سيصعد به إلى النهائي.

روابط ذات صلة

وفاة رجلي أمن إثر حادث انقلاب بطريق الحقو-بيش خلال أداء مهمة عملهما

وفاة رجلي أمن إثر حادث انقلاب بطريق الحقو-بيش خلال أداء مهمة عملهما
وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق

وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق
المجلس الدولي للأرشيف يضمّن اسم دارة الملك عبدالعزيز ضمن المؤسسات العلمية العالمية

المجلس الدولي للأرشيف يضمّن اسم دارة الملك عبدالعزيز ضمن المؤسسات العلمية العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*