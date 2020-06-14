احدث الأخبار

بالأرقام.. دراسة تكشف “العلاقة” بين الكمامة وفيروس كورونا
أبرز المواد
 ترامب يهدد “سياتل” بعد اختفاء الشرطة
أبرز المواد
 مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء المنطقة وإحالته للنيابة العامة
أبرز المواد
 جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة
أبرز المواد
 تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الرقيب عكيري والجندي مغفوري من منسوبي شرطة محافظة بيش
أبرز المواد
 حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة
أبرز المواد
 الحضري الأفضل في التاريخ العربي
منطقة تبوك
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية لنازحي صعدة المتضررين من السيول بمحافظة حضرموت
أبرز المواد
 كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1442
منطقة الرياض
 سمو أمير منطقة الجوف يعزي في وفاة اللواء متقاعد عبدالله الشمري
أبرز المواد
بالأرقام.. دراسة تكشف “العلاقة” بين الكمامة وفيروس كورونا

بالأرقام.. دراسة تكشف “العلاقة” بين الكمامة وفيروس كورونا

أبرز المواد
ترامب يهدد “سياتل” بعد اختفاء الشرطة

ترامب يهدد “سياتل” بعد اختفاء الشرطة

أبرز المواد
مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا

مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا

أبرز المواد
شرطة مكة: القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء المنطقة وإحالته للنيابة العامة

شرطة مكة: القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء المنطقة وإحالته للنيابة العامة

أبرز المواد

بالأرقام.. دراسة تكشف “العلاقة” بين الكمامة وفيروس كورونا

بالأرقام.. دراسة تكشف “العلاقة” بين الكمامة وفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=873804
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة دور كمامات الوجه في الحد من تفشي جائحة كورونا، والتي تسببت بإصابة أكثر من7.7 ملايين شخص حول العالم.

وفي دراسة أجراها باحثون في تكساس وكاليفورنيا، ونشرت نتائجها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، قارن علماء بين معدلات الإصابة بكوفيد-19 في كل من إيطاليا ونيويورك، قبل وبعد فرض ارتداء الكمامات.

وتوصل العلماء إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كلا الموقعين قد “تسطحت” عقب جعل ارتداء الكمامة إلزاميا.

ووفق الأرقام الواردة في الدراسة، فإن ارتداء الكمامة حال دون تسجيل 78 ألف إصابة في إيطاليا خلال الفترة الواقعة بين 6 أبريل و9 مايو، بينما وصل هذا الرقم في مدينة نيويورك إلى 66 ألف، في الفترة الممتدة من 17 أبريل وحتى 9 مايو.

ولخص الباحثون نتائج دراستهم بالقول: “ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يعد من أكثر الوسائل فعالية للحيلولة دون انتقال كورونا بين البشر. وتعد هذه الممارسة ضرورية لوقف تفشي كوفيد-19 إلى جانب تبني التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وتتبع الحالات المصابة، لحين التوصل إلى لقاح فعّال يقضي على الوباء”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وأشارت الدراسة في ملخصها النهائي إلى أن “تغطية الوجه بالكمامة يمنع انتقال العدوى بكوفيد-19 عن طريق الهواء، في حين أن التباعد والحجر والعزلة والتعقيم اليدوي، لا تحمي من الإصابة بكورونا مع رذاذ السعال والعطس للشخص المصاب”.

وحذر الباحثون المشاركين في الدراسة وهم من جامعات “تكساس إي أند أم” و”تكساس” و”كاليفورنيا” و”سان دييغو” و”معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا”، من تجاهل منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمسألة انتقال الفيروس جوا، وتركيز اهتمامهم على منع انتقال الوباء من خلال التواصل المباشر.

روابط ذات صلة

ترامب يهدد “سياتل” بعد اختفاء الشرطة

ترامب يهدد “سياتل” بعد اختفاء الشرطة
مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا

مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا
شرطة مكة: القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء المنطقة وإحالته للنيابة العامة

شرطة مكة: القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء المنطقة وإحالته للنيابة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*