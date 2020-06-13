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الرضاعة الطبيعية وكورونا.. الصحة العالمية تحسم الجدل

الرضاعة الطبيعية وكورونا.. الصحة العالمية تحسم الجدل
http://almnatiq.net/?p=873806
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الأمهات المرضعات لا ينقلن فيروس كورونا المستجد إلى أطفالهن على ما يبدو، بل إنه وبناء على دلائل حالية فإن منافع الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال العدوى.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنها حققت باهتمام في مخاطر نقل الأم لمرض كوفيد-19 إلى المولود خلال عملية الرضاعة.

وأوضح تيدروس في مؤتمر صحفي: “نعلم أن الأطفال هم أقل عرضة نسبيا لخطر الإصابة بكوفيد-19، لكنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض والحالات الأخرى التي يمكن منعها بالرضاعة الطبيعية”.

وأضاف “بناء على شواهد يمكن الاعتماد عليها، فإن نصيحة منظمة الصحة العالمية هي أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لنقل العدوى بمرض كوفيد-19”.

كما ذكر تيدروس أن الجائحة تطغى على الأنظمة الصحية في العديد من البلدان، وحذر من أن العديد من النساء يواجهن “خطرا متزايدا” للوفاة أثناء الولادة.

وأوضح أيضا أن منظمة الصحة العالمية قلقة أيضا بشأن الشباب الذين قد يكونون عرضة للقلق والاكتئاب، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان يتلقى أكثر من ثلث المراهقين مساعدة تتعلق بالصحة العقلية وبخاصة في المدارس.

وقال أنشو بانرجي وهو كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة إنه لم يجر رصد سوى “شظايا” للفيروس في لبن الأم.

وأضاف “لم نتمكن حتى الآن من رصد فيروس حي في لبن الأم، ولذا لم يجر التحقق من خطر انتقال (الفيروس) من الأم إلى الطفل حتى الآن”.

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