احدث الأخبار

مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة
أبرز المواد
 نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا.. وميرتنز يدخل التاريخ
أبرز المواد
 الراجحي يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين “الاستهلاكية المركزية والزراعية المركزية”
أبرز المواد
 هجوم بصاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي في العراق
أبرز المواد
 الصحة العالمية: قارتان هما الأكثر تضررا بكورونا
أبرز المواد
 نيويورك “تنتفض” ضد عنف الشرطة.. بسلسلة قوانين
أبرز المواد
 واشنطن: إيران لديها “أنشطة شريرة” في العراق
أبرز المواد
 بالأرقام.. دراسة تكشف “العلاقة” بين الكمامة وفيروس كورونا
أبرز المواد
 ترامب يهدد “سياتل” بعد اختفاء الشرطة
أبرز المواد
 مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء المنطقة وإحالته للنيابة العامة
أبرز المواد
 جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة
أبرز المواد
مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة

مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة

أبرز المواد
نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا.. وميرتنز يدخل التاريخ

نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا.. وميرتنز يدخل التاريخ

أبرز المواد
الراجحي يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين “الاستهلاكية المركزية والزراعية المركزية”

الراجحي يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين “الاستهلاكية المركزية والزراعية المركزية”

أبرز المواد
هجوم بصاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي في العراق

هجوم بصاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي في العراق

أبرز المواد

الصحة العالمية: قارتان هما الأكثر تضررا بكورونا

الصحة العالمية: قارتان هما الأكثر تضررا بكورونا
http://almnatiq.net/?p=873808
المناطق - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأميركتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الحالي حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية 4 من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.

وأوضح كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، أن المرض “نشط بشدة” في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، مشيرا إلى مشكلات في البرازيل والمكسيك.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوضع الحالي في البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس في الوقت الحالي، يثير قلقا متزايدا خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى أن منظومة الصحة في البرازيل “ما زالت تواكب” الوضع لكن بعض وحدات العناية المركزة في مرحلة حرجة وتحت ضغط شديد مع شغل أكثر من 90 بالمئة من الأسرة.

وقالت منظمة الصحة إن المكسيك بها قرابة 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 15 ألف وفاة.

ويشير إحصاء أجرته رويترز إلى أن البرازيل هي ثاني أكثر دول العالم تضررا بالوباء، حيث يوجد بها أكثر من 800 ألف إصابة و41 ألف وفاة.

والدولتان تليان الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا بالوباء، حيث يوجد بها أكثر من مليوني إصابة وقرابة 114 ألف وفاة.

روابط ذات صلة

مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة

مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة
نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا.. وميرتنز يدخل التاريخ

نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا.. وميرتنز يدخل التاريخ
الراجحي يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين “الاستهلاكية المركزية والزراعية المركزية”

الراجحي يوافق على تأسيس الجمعيتين التعاونيتين “الاستهلاكية المركزية والزراعية المركزية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*