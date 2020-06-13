وفاة رجلي أمن إثر حادث انقلاب بطريق الحقو-بيش خلال أداء مهمة عملهما

جازان - فضة عطيف

أدى حادث انقلاب دورية أمنية تابعة لشرطة محافظة بيش إلى وفاة رجلي أمن وذلك خلال أداء مهمة عملهما صباح اليوم بطريق الحقو – بيش.

وأوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي أن غرفة عمليات الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت على الرقم (٩٩٧) صباح اليوم السبت بلاغا عن حادث انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو التابع لمحافظة بيش وان في موقع الحادث إصابات وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين بإشراف القيادي الميداني المناوب مازن مطوع.

وأضاف الصرخي أنه لدى وصول الفرق الاسعافية إلى موقع الحادث بأنه تبين وجود حالتين وعند الكشف الطبي عليهما من قبل المسعفين تبين وفاتهما -رحمهما الله- حيث تم نقلهما عن طريق الفرق الى مستشفى بيش العام .

“المناطق ” تسأل الله عزوجل ان يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وأن يتقبلهما من الشهداء.