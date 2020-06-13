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كورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين

كورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين
http://almnatiq.net/?p=873839
المناطق - وكالات

أعادت الصين فرض الحجر الصحي مجددا على العديد من أحياء العاصمة بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وأفادت تقارير بأن السلطات في العاصمة أغلقت سوقا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بـفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.

وأشارت التقارير إلى أنه تم إغلاق سوق “شينفادي” للجملة في بكين في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي، بعد الإعلان أمس الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم.

وقالت التقارير إن الرجلين كانا قد زارا هذه السوق مؤخرا، غير أنه لم يتضح بعد كيف أصيبا بفيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

ووصف مسؤول في بكين اليوم السبت إحدى مناطق العاصمة الصينية بأنها “في وضع طوارئ الحرب” بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال تشو جونواي المسؤول بمنطقة فنغتاي خلال إفادة إن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بالفيروس.

وذكر متحدث باسم المدينة خلال نفس الإفادة أن بكين ستعلق الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم على الفور.

يشار إلى أن المخاوف تزداد من احتمال ظهور موجة ثانية من وباء كوفيد -19، حتى في دول بدت أنها تمكنت بالفعل من السيطرة عليه.

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