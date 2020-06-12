احدث الأخبار

التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم
المنطقة الشرقية
 بعدما تظاهر مئات الأفغان أمام سفارة إيران في كابول .. طهران تستدعي سفير أفغانستان
أبرز المواد
 ” الشؤون البلدية ” تباشر أكثر من 41900 بلاغاً عبر خدمة 940
أبرز المواد
 تطبيق منع التجول في محافظة البرك وسط إجراءات أمنية منسقة
منطقة عسير
 أمانة المدينة المنورة تنفذ عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت والمراكز التجارية
منطقة المدينة المنورة
 كورونا.. الصين تعيد فرض الحجر على أحياء في بكين
أبرز المواد
 وفاة رجلي أمن إثر حادث انقلاب بطريق الحقو-بيش خلال أداء مهمة عملهما
أبرز المواد
 وزارة العدل: معظم خدماتنا إلكترونية ولن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق
أبرز المواد
 المجلس الدولي للأرشيف يضمّن اسم دارة الملك عبدالعزيز ضمن المؤسسات العلمية العالمية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم
المنطقة الشرقية
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول

نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم

أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم

المنطقة الشرقية
بعدما تظاهر مئات الأفغان أمام سفارة إيران في كابول .. طهران تستدعي سفير أفغانستان

بعدما تظاهر مئات الأفغان أمام سفارة إيران في كابول .. طهران تستدعي سفير أفغانستان

أبرز المواد

تطبيق منع التجول في محافظة البرك وسط إجراءات أمنية منسقة

تطبيق منع التجول في محافظة البرك وسط إجراءات أمنية منسقة
http://almnatiq.net/?p=873845
المناطق - واس

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة البرك حضورها المكثف المنسق في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة للتشديد على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.
وقد خلت الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع للمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.

 

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع

أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع
متخصصون يشيدون بمبادرة سيدة تعايشت مع حالة زوجها المريض بشكل مختلف

متخصصون يشيدون بمبادرة سيدة تعايشت مع حالة زوجها المريض بشكل مختلف
أمين عسير يوقع عقد انشاء و تشغيل سوق الاسماك بمحافظة خميس مشيط

أمين عسير يوقع عقد انشاء و تشغيل سوق الاسماك بمحافظة خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*