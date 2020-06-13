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نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول

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نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول

نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول
http://almnatiq.net/?p=873865
الدمام - فتحية عبدالله
بارك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية تحقيق فرع الوزارة بالمنطقة للمركز الأول في الأداء المتوازن على مستوى فروع الوزارة عن الربع الأول لعام ٢٠٢٠م.
مشيداً سموه بما حققه الفرع، مؤكداً أهمية مواصلة العمل للحفاظ على ما تحقق، والحرص على تحقيق رضا المستفيدين، والتعريف بالخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة، مع أهمية مواصلة تأهيل الكوادر العاملة ليكونوا خير عون في تحقيق مستهدفات الأداء، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.
من جهته قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه على دعمهما الكريم، وتوجيهاتهما السديدة، والتي أثمرت ولله الحمد عن تحقيق أعلى معدل أداء للربع الأول من هذا العام، موضحاً أن التقييم تضمن عدة معايير هي (الامتثال لقرارات التوطين، نسبة الصلح في التسوية الودية، معالجة بلاغات العنف، التمكين، زيارات الحوكمة، اقفال شكاوى قطاع الأعمال، معالجة المراسلات الالكترونية، الاجتماعات المناطقية).

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