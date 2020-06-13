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مدني نجران: إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية

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مدني نجران: إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية

مدني نجران: إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية
http://almnatiq.net/?p=873883
المناطق - واس

صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد ال فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم بلاغاً عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران، وقد نتج عن سقوط الشظايا إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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