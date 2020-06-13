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رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر

رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر

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رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر

رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر
http://almnatiq.net/?p=873898
المناطق - تبوك
وقف أعضاء رابطة تبوك الخضراء اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر على موقع البرنامج الأول للرابطة في مركز القليبة والذي يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي بالتعاون مع بلدية المركز  وضمن مرحلة تتبعها العديد من مراحل الاستزراع البيئي بالمنطقة .
وأوضح نائب رئيس رابطة تبوك الخضراء الدكتور منصور الطويلعي أن إطلاق هذه الفعالية يأتي استكمالاً للبرامج السابقة التي تم تنفيذها في عدد من المواقع بالمنطقة كأحد الركائز الأساسية والأهداف التي بنيت عليها أعمال الرابطة منذ انطلاقتها في عام 1437هـ والمتمثلة في رفع وتعزيز مستوى الوعي الوطني حيث قام الفريق إلى جانب اطلاعه على مجريات البرنامج الأول بغرس عدد من شتلات الأشجار البرية وتقليم بعض الأشجار مع أعمال الإصحاح البيئي للموقع مشيراً إلى أن أعمال التشجير بهذا الموقع انطلقت في شهر رمضان من العام 1438 واعتمد الري فيه على تقنية حصاد الأمطار بنظام التأهيل البيئي الذي يعتمد على الري المحدد ليمنح الشجرة فرصة التأقلم مع البيئة .
وأكد الدكتور ” الطويلعي ” أن هذه الجهود تأتي امتداد للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ومتابعة واهتمام أمانة المنطقة ممثلة ببلدية القليبة رافعا الشكر لأعضاء الفريق المشاركين والمتطوعين ومنسوبي بلدية القليبة والأهالي الذين أسهم وعيهم في المحافظة على مجريات سير هذا البرنامج البيئي الهام .

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