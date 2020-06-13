احدث الأخبار

ميناء ضبا يسجل دخول 46 سفينة بإجمالي أطنان تتجاوز 69 ألف طن خلال شهر مايو الماضي
منطقة تبوك
 أمانة عسير توسع مسارات طريق الملك عبدالعزيز في أبها لتسهيل حركة السير
منطقة عسير
 رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر
منطقة تبوك
 “الصحة” : تسجيل (3366) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (123308) حالات
أبرز المواد
 “الصحة” تنشر تقرير الحالات اليومي بدون أرقام
أبرز المواد
 منصة “معين” الإلكترونية بديوان المظالم تنفذ عن بُعد أكثر من 24 ألف طلب لخدمة الاستعلام عن حالة الدعوى
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنجز مشروع الخط الناقل للمياه من خزانات قويزة لمناطق توزيع بريمان بأكثر من 19 مليون ريال قبل وقته المحدد
منطقة مكة المكرمة
 مدني نجران: إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته عناصر المليشيا الحوثية
أبرز المواد
 أمير ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ يعتمد 5 مشاريع تنفيذية لمبادرة “ملتزمون”
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة القصيم: القبض على مواطنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن والاعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم
منطقة القصيم
 شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي سرق (12) حاوية من أحد المستودعات
منطقة الرياض
 التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
ميناء ضبا يسجل دخول 46 سفينة بإجمالي أطنان تتجاوز 69 ألف طن خلال شهر مايو الماضي

ميناء ضبا يسجل دخول 46 سفينة بإجمالي أطنان تتجاوز 69 ألف طن خلال شهر مايو الماضي

منطقة تبوك
أمانة عسير توسع مسارات طريق الملك عبدالعزيز في أبها لتسهيل حركة السير

أمانة عسير توسع مسارات طريق الملك عبدالعزيز في أبها لتسهيل حركة السير

منطقة عسير
رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر

رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر

منطقة تبوك
“الصحة” : تسجيل (3366) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (123308) حالات

“الصحة” : تسجيل (3366) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (123308) حالات

أبرز المواد

ميناء ضبا يسجل دخول 46 سفينة بإجمالي أطنان تتجاوز 69 ألف طن خلال شهر مايو الماضي

ميناء ضبا يسجل دخول 46 سفينة بإجمالي أطنان تتجاوز 69 ألف طن خلال شهر مايو الماضي
http://almnatiq.net/?p=873909
المناطق - تبوك
سجل ميناء ضبا خلال شهر مايو الماضي دخول 46 سفينة تجارية بإجمـالي أطنان بلغت 69087 طناً ونقل ما يزيد عن 2249 عربة و398 راكباً.
وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.
ويواصل الميناء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على سفن البضائع القادمة للميناء وتعقيم الشاحنات والبضائع والتعقيم المستمر لجميع مرافق الميناء، إضافة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل مركز المراقبة الصحية في الميناء وفق الخطة المتكاملة التي أعدتها الهيئة العامة للموانئ وتقديم جميع المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشار الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة.

روابط ذات صلة

رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر

رابطة تبوك الخضراء تتابع برنامجها الأول لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر
تنبيه من “الأرصاد” لتبوك ونجران.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى

تنبيه من “الأرصاد” لتبوك ونجران.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى
 “نيوم” تطلق برنامجاً لتعليم اللغة الإنجليزية ضمن مبادراتها التنموية للمجتمع المحلي

 “نيوم” تطلق برنامجاً لتعليم اللغة الإنجليزية ضمن مبادراتها التنموية للمجتمع المحلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*