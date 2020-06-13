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مسابقة علمية تستهدف خريجي ” تعليم جدة ” من المرحلة الثانوية

مسابقة علمية تستهدف خريجي ” تعليم جدة ” من المرحلة الثانوية

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لمواجهة جائحة كورونا باستخدام التقنيات الحديثة

مسابقة علمية تستهدف خريجي ” تعليم جدة ” من المرحلة الثانوية

مسابقة علمية تستهدف خريجي ” تعليم جدة ” من المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=873912
المناطق - جدة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب – القسم العلمي ، المسابقة العلمية لمكافحة جائحة كورونا كوفيد -19 لخريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا والتي تهدف الى  تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارات البحث العلمي والتخطيط والتصدي لمواجهة جائحة كورونا بالتقنيات الحديثة تقديم واكتشاف طرق جديدة وفعالة باستخدام التقنيات الحديثة في المعالجة والتكيف مع جائحة كورونا وما بعد الجائحة .

وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي ان المسابقة التي تم اطلاقها بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا تستهدف خريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات وذلك من خلال طرح أفكار مبتكرة وواعدة لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا  باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية والتي تهدف لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات  العلمية ، والتي تعقد بشكل جديد وبطريقة الكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي ، وترسيخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية ، داعياً جميع الخريجين للمشاركة واستغلال أوقات فراغهم خلال فترة الصيف ، مشيراً الى انه يتم تنفيذها بطريقة إرسال البحوث أو المشاريع أو التطبيقات إلى لجنة التحكيم بالمسابقة والتي تخضع الى تدقيق لتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمسابقة ، من فريق العمل المشكل من قسم النشاط العلمي مشكورا وفريق من المختصين من جامعة الاعمال وفي ختام المسابقة  يمنح الفائزين جوائز قيمة تتمثل في خصومات لمنح دراسية في جامعة الاعمال بجدة وأجهزة روبوت وشهادات للمشاركين .

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