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نجاح 75 عملية زراعة بمركز «القوقعة » بصحة الجوف

نجاح 75 عملية زراعة بمركز «القوقعة » بصحة الجوف

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نجاح 75 عملية زراعة بمركز «القوقعة » بصحة الجوف

نجاح 75 عملية زراعة بمركز «القوقعة » بصحة الجوف
http://almnatiq.net/?p=873918
المناطق - الجوف
نجح مركز زراعة القوقعة الإلكترونية والزراعات السمعية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا من إنجاز أكثر من 75 زراعة قوقعة إلكترونية منذ إنشائه، بعد تأهيلهم جميعاً بالمركز ، فيما أجرى المركز عمليه زراعة قوقعة هجين ، وأيضاً زراعة سماعة عظمية من نوع ( bone bridge ) المحدثة .
وأبانت صحة الجوف أن المركز يجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وكذلك برمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة ، كما يقدم المركز خدمات الدعم اللوجستي للزارعين، من توفير سماعات إحتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، وكذلك توفير مستلزمات الزراعة، والتي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم. مؤكدة أن نجاح هذه العمليات التي أجريت بالمستشفى يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية من خلال منظومة متكاملة استطاعت بفضل الله تشخيص وزراعة القوقعة ومتابعة الحالات.

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