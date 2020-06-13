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جامعة الجوف تدرب 1249 متدرباً عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من البرنامج التدريبي الصيفي

جامعة الجوف تدرب 1249 متدرباً عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من البرنامج التدريبي الصيفي

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جامعة الجوف تدرب 1249 متدرباً عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من البرنامج التدريبي الصيفي

جامعة الجوف تدرب 1249 متدرباً عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من البرنامج التدريبي الصيفي
http://almnatiq.net/?p=873921
الجوف - محمد الحسن

نفذت جامعة الجوف 7 برامج تدريبية مجتمعية عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من فترة الصيف، استفاد منها 1249 مستفيداً ومستفيدة من أفراد المجتمع بالمنطقة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.
وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. إبراهيم العلي بأن العمادة حرصت على تنوع البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، مضيفاً أن البرامج التدريبية تضمنت الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجتمع الحديث، وسلوكيات الكائنات الحية بعد الجائحة، والفاصلة القرآنية وأثرها في المعنى، وتخطيط وتنظيم
العمل، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، والجداول الحسابية، وإنترنت الأشياء وتأثيره في مستقبل المجتمع، مؤكداً أن البرامج التدريبية انطلقت الأسبوع الماضي وستستمر خلال طوال الإجازة الصيفية بإذن الله.
ويمكن الاطلاع على الأرشيف الشامل للبرامج التدريبية والتثقيفية المنفذة إلكترونياً لجميع أفراد المجتمع خلال العام 1441هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2AI0OFC .
ودعت عمادة خدمة المجتمع من لديه الرغبة في الاستفادة من البرامج التدريبية المتاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2O3TEN9.

 

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