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جامعة الجوف تُقدم 1060 جلسة تعليمية عن بُعد حضرها أكثر من 50 ألف من طلبة الجامعة خلال أسبوع

جامعة الجوف تُقدم 1060 جلسة تعليمية عن بُعد حضرها أكثر من 50 ألف من طلبة الجامعة خلال أسبوع

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جامعة الجوف تُقدم 1060 جلسة تعليمية عن بُعد حضرها أكثر من 50 ألف من طلبة الجامعة خلال أسبوع

جامعة الجوف تُقدم 1060 جلسة تعليمية عن بُعد حضرها أكثر من 50 ألف من طلبة الجامعة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=873940
الجوف - محمد الحسن

نشرت جامعة الجوف، إحصائية التعليم عن بُعد خلال المدة من تاريخ 31/5/2020 إلى 4/6/2020م، حيث بلغ إجمالي عدد الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام الفصول الافتراضية 1060 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 4253 ساعة وصل عدد الحاضرين فيها
من قبل طلبة الجامعة 50755 مستخدماً وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 28463 مستخدماً.
وبيّنت الإحصائية، أنّ إجمالي عمليات تسجيل الدخول إلى النظام من قبل طلبة الجامعة خلال تلك المدة بلغ 50592 عملية، فيما وصل عدد التقييمات في النظام 32242 تقييماً، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 1802 ملفاً، وعدد لوحات النقاش 9779 لوحة، كما بلغت طلبات
الدعم الفني 585 طلباً وذلك من خلال نظام الدعم الفني والاتصال المباشر، والإيميل والتلغرام .

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