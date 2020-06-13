الحضري الأفضل في التاريخ العربي

أملج _ فايز السميري

من وجهة نظر كثير من المحليين والمدربين وحتى الجماهير عصام الحضري الأفضل فى التاريخ العربي لقب عظيم وكبير وكل من يختار لاعبا لكرة القدم للفوز بلقب الأفضل فى التاريخ عليه أن يحدد لنا معاييره فى هذا الاختيار.. وهل هناك مساواة بين المهاجمين وبين المدافعين عند المفاضلة؟ الكابتن عصام الحضري كسر هذه القاعدة في حراسة المرمى انضباط وحش في المرمى جديه في الملعب لا يقبل الهزيمه أبدا. اين حراس هذه الأيام؟ لماذا الأندية لا يتم استنساخ حضري ثاني ؟ لماذا الأندية العربية وخصوصا السعودية والإمارات لا تتعاقد مع وحش أفريقيا لتدريب حراسها وبالتالي نصنع حضري ثاني وثالث ووو اليس بالو مالدينى من قائمة الأفضل على الرغم من كونه مدافعا؟

** اختصارا الأفضل هو الحضري صاحب الإبداع الأعلى والأجمل وصاحب الدور الأهم مع فريقه ومنتخب بلاده، وبطولاته واسد الحراسه، وكيف أمتع عشاق اللعبة طوال سنوات لعبه بصداته، وكم كانت تشتاق أن تذهب إليه الكرة فى كل مباراة كى تراه مبدعا مبهرا منتزعا للآهات ساحرا للعقول..

** الأفضل فى التاريخ.. لقب كبير وعظيم يستحقه الحضري وحده تحليلا عميقا ودراسة وافية ومعايير واضحة. فنحن جميعا لم نشاهد ولم نعرف كل التاريخ.. لاعبا في الحراسه افضل من الحضري؟!