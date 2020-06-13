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حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة

حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة
http://almnatiq.net/?p=873961
المناطق _ أديس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أنحاء القارة الأفريقية ارتفع من 216446 إلى 225105 إصابة.
وأفاد المركز في آخر تحديثاته أن عدد حالات التعافي من المرض في أفريقيا قد ازدا حيث وصل 102846 متعافي، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة من الوباء من 5756 إلى 6040 شخصًا.
وتعتبر دولة جنوب أفريقيا أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا، تليها مصر والمغرب وجيبوتي ونيجيريا والجزائر.

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